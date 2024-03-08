Заробила більше мільйона доларів: померла свиня-художниця на імʼя Пігкассо (відео)

У Південній Африці померла свиня-художниця на імʼя Пігкассо. Завдяки своїм картинам вона заробила більше мільйона доларів.

Про це пише New York Post.

Талант свині до малювання помітила зоозахисниця Джоан Лефсон. Саме вона врятувала Пігкассо від загибелі на скотобійні у травні 2016 року. Свиню назвали на честь відомого художника Пабло Пікассо

Померла свиня-художниця на імʼя Пігкассо: відео

На аукціоні за майже $140 мільйонів продали картину Пабло Пікассо «Жінка з годинником».

Нещодавно Пігкассо гризла більшість предметів у своєму стійлі, але до пензликів ставилася вкрай дбайливо. Невдовзі тварина навчилася тримати пензель у роті й почала малювати на полотнах різнокольорові смуги, кола, ініціали та інші фігури.

Роботи свині є в колекціях Еда Вествіка і тенісиста Рафаеля Надаля.

Причиною смерті Пігкассо став хронічний ревматоїдний артрит. Її стан погіршувався з вересня 2023 року, через хворобу вона почала кульгати на задні ноги.