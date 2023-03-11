Біля станції «Академік Вернадський» полярники провели дерусифікацію (фото)

Біля станції «Академік Вернадський» полярники провели дерусифікацію дороговказу. На ньому з’явилися нові українські міста – Буча, Маріуполь і Херсон. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

На дороговказі біля станції здебільшого зазначені населені пункти, з яких родом українські полярники або звідки приїздили колеги з інших країн.

«Оскільки вказівник прослужив понад 20 років, він неабияк потребував оновлення: як фізично, так і змістовно. Тому лікар Василь Матковський та механік Максим Білоус взялися до роботи», розповіли у центрі.

Біля станції «Академік Вернадський» полярники провели дерусифікацію

На дороговказі «декомунізували» Кіровоград на Кропивницький, а також «дерусифікували» транслітерацію Вінниці та Одеси. Також додали нові символічні міста — Маріуполь, Херсон і Бучу (вперше їх розмістили на вказівнику ще після звільнення Херсона в листопаді 2022-го), Коломию та Івано-Франківськ (рідні для Василя), Нью-Йорк, Оттаву та столиці (або знакові міста) інших країн, які підтримують Україну.

Перейменування дороговказу почалося з ідеї додати покажчик Маріуполя — щоб кожен відвідувач станції бачив: українці пам’ятають місто. Потім було звільнення Херсона.

«Мабуть, не було за всю зимівлю дня більш святкового та радісного. Саме тоді ідея зробити та трохи переосмислити наш вказівник набула форми. Наступного дня ми вже припасовували свіжопофарбовану табличку з невеликою скибкою кавуна. І зрозуміли, що то лише початок», сказав він.

Для втілення проєкту довелося багато попрацювати в столярній майстерні, а згодом і надворі. Зрештою дороговказ отримав «новий вигляд та нові сенси». Матковський розповів, що станція ще ніколи не чула стільки вигуків «Слава Україні!» з човнів і суден, які проходили повз.

«Дякуємо нашим полярникам за таку неймовірну роботу і віримо, що на вказівнику неодмінно з’являться українські Ялта, Мелітополь, Донецьк, Луганськ та інші наші тимчасово окуповані міста», додали в антарктичному центрі.

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