У січні в Мукачево квітне «шалена» сакура. Зворушливі світлини оприлюднила міська рада.

«Попри низьку температуру повітря на дереві можна помітити декілька квітучих бутонів. Сакура росте по вулиці Успенська. Вперше «не в сезон» дерево почало квітнути у 2014 році», йдеться у повідомленні.

Дерево «сакури» в Мукачево назвали «шаленим» тому, що воно завжди зацвітає першим і дуже часто випускає квіти не в сезон, а саме взимку.

Відзначимо, що в Закарпатській області налічується близько 50 тисяч дерев сакури. З них 5 тисяч ростуть в Ужгороді.

У Мукачево квітне «шалена» сакура: фото