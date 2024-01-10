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У Мукачево квітне «шалена» сакура (фото)

Журналіст
У Мукачево квітне

У січні в Мукачево квітне «шалена» сакура. Зворушливі світлини оприлюднила міська рада.

«Попри низьку температуру повітря на дереві можна помітити декілька квітучих бутонів. Сакура росте по вулиці Успенська. Вперше «не в сезон» дерево почало квітнути у 2014 році», йдеться у повідомленні.

Дерево «сакури» в Мукачево назвали «шаленим» тому, що воно завжди зацвітає першим і дуже часто випускає квіти не в сезон, а саме взимку.

Відзначимо, що в Закарпатській області налічується близько 50 тисяч дерев сакури. З них 5 тисяч ростуть в Ужгороді.

У Мукачево квітне «шалена» сакура: фото

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