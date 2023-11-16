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Тег:
Cуспільство

Cкоро вже буде Різдво: новий хіт 5-річного хлопчика

Журналіст
Cкоро вже буде Різдво
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Cкоро вже буде Різдво, нагадав українцям 5-річний Матвій Брус. Нове відео виклав у Тік-ток його батько.

Повідомляє TheBest, передає НСН

На відео Матвій з’явився перед камерою посеред поля і розповів про своє життя на фоні родичів, що працюють.

«Скоро вже буде Різдво, друзі. Тож утеплюйтеся», сказав хлопчик

З глядачами Матвій поділився радісною для нього подією. У хлопчика випав зуб. При цьому він розповів жарт від свого дідуся.

«У мене така подія сталася, друзі – на цій неділі випав у мене зуб. А дід ходе розповідає, що його кобила виперділа. Він же не знає, що я його феї продав. Він взагалі в цій темі не розуміє нічого. Це бізнес не для дорослих», додав Матвій

Нове відео з хлопчиком стало швидко популярним у TikTok. Менш ніж за добу його переглянули 4,5 млн користувачів та залишили майже 500 тисяч лайків.

Cкоро вже буде Різдво: відео

@vovka_brus

Скоро буде різдво

♬ оригинальный звук – Вовка Брус – Вовка Брус

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