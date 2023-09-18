“Спіймав удачу за хвіст”: у США листоноша врятував кошеня і наступного дня розбагатів

У США листоноша Джозеф Вальдхерр із Вашингтона врятував кошеня, а вже наступного дня виграв джекпот. Здається чоловік дійсно спіймав удачу за хвіст. Про це повідомляє 24 Канал, передає НСН.

У США листоноша врятував кошеня і наступного дня розбагатів

Джозеф прибув на роботу, щоб забрати пошту і посилки для доставки, але його насторожили жалібні крики істоти. Спочатку він спробував знайти джерело біди, але коли повернувся наступного дня, то знову почув нявкання. Сповнений рішучості, листоноша зумів знайти пухнасте кошеня, яке випадково опинилося в замкненному просторі.

Американець поклав тварину в кишеню своєї толстовки й дозволив їй дрімати до кінця зміни.

Настрій Вальдхерра піднявся, коли йому вдалося врятувати безпорадне кошеня. Сповнений оптимізму, він здійснив імпровізований візит до магазину і купив виграшний лотерейний білет Hit 5.

“У мене сьогодні щасливий день. Можливо, мені варто купити лотерейний білет”, — згадує листоноша.

Через кілька днів Вальдхерр і його дружина перевірили результати лотереї і дізналися, що він виграв 717 500 доларів.

Щасливчик пояснив виграш порятунком безпорадного кошеня, якого вони з дружиною ніжно охрестили Персиком. Зі свого нового багатства він має намір залишити частину для особистого користування, щедро підтримуючи вихід своїх батьків на пенсію та роблячи значні пожертви на благодійні цілі.

Американець додав, що у них із дружиною є все, що потрібно, тому вони хочуть допомогти й іншим.

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