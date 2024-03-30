84-річна переселенка створює іграшкових мишенят, які допомагають рятувати тварин під час війни

84-річна переселенка створює іграшкових мишенят, які можуть придбати охочі. Половина виручених коштів йде на порятунок тварин під час війни, а інша половина – жінці на життя.

Про літню майстриню розповіли у зоозахисній організації UAnimals, передає НСН.

Волонтери допомагають 84-річній переселенці з Миколаєва Ганні Іванівні, яка через війну вимушено переїхала до Києва, продавати зроблених власноруч з тканини мишенят.

В організації розповіли, що минулого тижня натрапили в інтернеті на історію Ганни Іванівни, яка після переїзду з Миколаєва «не зневірилась і започаткувала власну справу із продажу вироблених власноруч, чи, як зараз кажуть, крафтових іграшок».

Ми не змогли проминути цю історію і задумали дещо особливе. Того самого дня вирушили на пошуки Ганни Іванівни й познайомились із нею біля виходу з однієї зі станцій київського метро, де вона й продавала вироби за кількадесят гривень, — розповіли зоозахисники

Вони домовилися з жінкою про колаборацію, у межах якої почали в себе на сайті продавати мишенят жінки за 400 гривень. Із кожної проданої іграшки 200 гривень спрямовують на порятунок тварин від війни, а ще 200 гривень «будуть гонораром Ганни Іванівни».

Станом на сьогодні всі мишенята, які були зроблені Ганною Іванівною, продано. Але на сайті UAnimals можна зробити передзамовлення, і згодом придбати іграшку.

Замовити мишеня можна ТУТ.

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