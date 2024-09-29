Встановили рекорд: у Китаї одночасно запустили в небо 7598 дронів

У Китаї одночасно запустили в небо 7598 дронів. Таким чином організатори встановили світовий рекорд Гіннесса.

Про це йдеться на сайті Guinness World Records, передають Новини України – НСН.

Цей захід відбувся 3 вересня. Він був присвячений до святкування 72-ї річниці корейської автономної префектури Яньбянь.

Безпілотники до свята надала компанія Shenzhen Damoda. Вони утворювали в небі знаки зодіаків. Зокрема, велика китайська стіна, величний дракон, а також азалія та традиційні танцюристи Яньбянь.

У Китаї одночасно запустили в небо 7598 дронів

Головною подією стало зображення тигра, яке протрималося 37 секунд. Тим самим воно перевершило всі вимоги у 20 секунд.

Відомо, що дрони спочатку розклали у спеціальні «злітні коробки» по 12 апаратів у кожній. Керування цілим флотом здійснювалося за допомогою одного ноутбука.

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