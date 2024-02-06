Перетворює текст на кольоропис Флоріана Юр’єва: студент «Львівської політехніки» створив унікальний чатбот

Студент «Львівської політехніки» створив чатбот, який перетворює текст на кольоропис Флоріана Юр’єва. Про це йдеться на сайті «Суспільне культура».

Новий чат-бот за заданим текстом генерує зображення з кольорописом, створений за посібником художника та архітектора Флоріана Юр’єва 1959 року.

Флоріан Юр’єв – це автор будівлі Інституту кібернетики в Києві (“Летючої тарілки» на Либідській). А також проєкту наземного павільйону метро «Хрещатик». З 1950-х років Юр’єв почав розробляти власну теорію «музики кольору», в якій співіснували теоретичний аналіз сприйняття кольору та проблема синтезу звуку й зображення.

Художник та архітектор розробив схему: для позначення звуків він використовував відповідні геометричні фігури та кольори. Завдяки цьому методу є можливість “бачити” звуки та музику.

Автором нового телеграм-боту є студент 2-го курсу кібернетики Національного університету «Львівська політехніка» Дементій Прядко. Ідея створення боту у нього виникла у 2021 році. Після того, як хлопець прочитав допис про те, як працює кольоропис.

«Але саме фільм «Нескінченність за Флоріаном» викликав зацікавленість в історії Флоріана Ілліча та його діяльності як художника, кольориста та архітектора», розповів студент

Для хлопця розроблення бота було «цікавим завданням із погляду програмування». Водночас ця робота “дотична до живопису та української поезії”.

Студент «Львівської політехніки» створив унікальний чатбот

Як говорить Дементій, на початкову версію боту, яка підтримувала введення по одному слову, пішло близько двох вечорів. Ще три вечори — на подальшу оптимізацію. Загалом хлопець витратив два тижні на створення бота. Паралельно він займався основною роботою та іншими мініпроєктами.

Наразі максимальна кількість символів, які можна ввести у боті за раз, — 400. Максимальна кількість символів за годину — 4 000, а максимальний час оброблення — 15 секунд.

Для того щоб отримати зображення, потрібно надіслати боту повідомлення з текстом, розбитим на склади за допомогою крапок. Наприклад, “Хі.ба хо.чеш? Му.сиш». Чот-бот доступний да посиланням тут.