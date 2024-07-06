Хлопці з луцького ліцею здобули перемогу у всесвітній олімпіаді в США з робототехники

Юліан Головчук та Дмитро Назарук, випускники Луцького ліцею №9, здобули перемогу на олімпіаді GENIUS в США. Фінальний етап цього конкурсу проектів пройшов у Рочестерському технологічному інституті в штаті Нью-Йорк. У змаганнях участь взяли школярі з 67 країн світу.

Юліан та Дмитро розповіли, що захопилися вивченням робототехніки з початку повномасштабної війни в Україні. Спочатку сконструювали невелику роботу та взяли участь в обласному конкурсі, а згодом поїхали на Всеукраїнський етап. Як сказали хлопці, вони не очікували, що потраплять на Всесвітню олімпіаду до Америки.

Випускники Луцького ліцею №9 – переможці GENIUS в США

«У змаганнях взяло участь понад 5 тисяч людей. У категорії «робототехніка» було понад 40 команд, дві із України. Змагання проходили так, що на полі змагаються дві команди, у нас була своя частина, суперники інші», – каже Юліан.

За словами Дмитра, при виконанні поставлених завдань учасникам нараховувалися бали, –

«Нам було поставлено завдання, щоб робот зміг діставати предмети з різних місць, бути компактним та маневреним. Ми сконструювали роботу з LEGO, який за допомогою клешні та висувної стріли зміг діставати велику кількість предметів».

Юліан Головчук та Дмитро Назарук за перемогу у Всесвітній олімпіаді геніїв нагороджені медалями та отримали знижку у розмірі 25 тисяч доларів на навчання у Рочестерському технологічному інституті. Рік навчання у виші коштує 75 тисяч доларів, але хлопці кажуть, що вступатимуть до вишів і продовжать навчання в Україні, повідомляє джерело.

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