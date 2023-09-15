В бабусиних сервантах іноді можна знайти справжній скарб. Наприклад, радянський кришталь. Свого часу це був страшний дефіцит, який «діставали» за нечувані суми. А скільки за нього можна виручити зараз?

Про це НСН розповідає з посиланням на УНІАН.

Скільки коштують кришталеві вироби часів СРСР

На різних торгових майданчиках часто можна зустріти оголошення про продаж кришталевих ваз, келихів, піал і навіть люстр. Ціни варіюються від 50 до 1000 грн залежно від предмета, все залежить від його якості.

Ось наприклад:

кришталеві чарки – від 600 до 900 грн в наборі;

вази та салатниці – від 200 до 1500 грн залежно від стану.

кришталеві люстри – від 5000 до 15000 в робочому стані.

Який кришталевий посуд найдорожчий

Вважається, що найбільше можна виручити за вироби з мельхіоровим або срібним обідком. За один предмет цінитель кришталю готовий платити 800-1000 грн.

Вартість кришталевою люстри вас вразить

Така люстра повністю з кришталю була не в кожній квартирі. Часто окремі елементи замінювали пластиком або органічним склом, що істотно знижувало вартість виробу в цілому.

Найбільш популярними моделями в СРСР вважалися “Каскад”, “Кульбаба”, “Супутник” і “Арктика”, так що, якщо у вас під стелею висить щось з цього, вас можна привітати – за люстру ви отримаєте від 5000 до 15000 грн.

Звичайно, потрібно враховувати, як відрізнити дорогий кришталь від дешевого – предмет інтер’єру, що виставляється на продаж, не повинен бути оснащений штучними елементами, а також обов’язково зобов’язаний бути повністю робочим.

Найдорожчий кришталь СРСР – кольоровий

Багато людей не знають, куди подіти радянський кришталь різних відтінків, не поспішайте викидати його на смітник – такі предмети цінуються вище всього.

Справа в тому, що при виробництві такого кришталю використовувалися різні добавки, а технологія така була тільки за кордоном. Відповідно, подібні сервізи були завжди привізними, а про салатниці або вази з Чехії або Німеччини мріяла будь-яка господиня.

Якщо ви вирішите продати чеський кришталь часів СРСР – ціна вас точно порадує, адже за один набір у відмінному стані можна отримати від 10000 до 15000 грн.

Також придивіться до виробника – наприклад, вироби фірми “Nachtmann” сьогодні дуже популярні – колекціонери за одну вазу готові платити 12000-15000 грн.

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