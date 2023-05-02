Як переконати людей змінити свою думку – трюк, якому 350 років

Французький філософ Блез Паскаль колись вивів найефективніший метод, як спонукати співрозмовника змінити свою думку. І сучасні психологи з ним згодні.

У французького математика, механіка, фізика та філософа XVII століття Блеза Паскаля, схоже, був талант і до психологічної науки, пише Останній бастіон, передає НСН.

Річ у тім, що він винайшов найефективніший спосіб змусити іншу людину змінити свою думку.

Причому він зробив своє відкриття за три століття до того, як психологи почали вивчати цю тему.

Ось що писав Паскаль:

«Коли ми хочемо переконати когось, довівши, що він глибоко помиляється, то маємо дотримуватися певної тактики. Важливо зрозуміти під яким кутом інша людина дивиться на питання, що розглядається. Важливо визнати, що якщо дивитися на речі під його кутом, то він, звичайно ж, має рацію. Людина буде задоволена нашими словами, адже ніхто не любить помилятися. Водночас він також визнає, що справді не розглянув усі сторони питання та замислиться над ними. Тобто ми досягнемо того, що ніхто не залишиться в образі: адже жодна людина у світі не може бачити абсолютно усі сторони. А те, що він має рацію «зі своєї дзвіниці» – це, звичайно, чиста правда».

Простіше кажучи, Паскаль припустив, що перш ніж не погоджуватися з будь-ким, спочатку вкажіть, у чому вони мають рацію.

А щоб вони змінили думку, їх слід підвести до цього. Причому зробити це таким чином, щоб вони вирішили, що самостійно дійшли цієї думки, тобто погодилися з вашою думкою.

Артур Маркман, професор психології Техаського університету повністю солідарний з Паскалем, він пояснює:

«Отже, для того, щоб змусити когось передумати, слід насамперед запевнити його в тому, що він абсолютно правий. Тим самим ви заспокоїте людину і позбавите можливості вперто відкидати будь-які аргументи. Тому що, якщо я відразу ж почну переконувати, що ви – не праві, то першою реакцією буде: «Я не хочу і не співпрацюватиму з цією людиною». А от якщо я почну розмову зі слів: «Згоден, ваші зауваження – дуже цінні та розумні. Вважаю, що з цим не можна не погодитися», то дам сигнал іншій стороні, що зі мною можна співпрацювати. І після цього ви вже можете висловити свої міркування, які мають великий шанс стати «вашими загальними».

Маркман підкреслює: співрозмовник має бути впевненим у тому, що його ніхто не змушував змінювати свою думку.

Адже якщо у вас є якась ідея, ви самі до неї прийшли та пишаєтеся цим, то міняти її на чужу – категорично не хочеться.

«Сказати «Я зміню свої переконання, покладаючись на ваш авторитет» – під силу одиницям».

Іншими словами, якщо хочете змусити когось змінити свою думку, користуйтеся секретом, відкритим 350 років тому великим вченим і, схоже, одним із перших психологів – Блезом Паскалем.

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