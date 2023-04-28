Чому довго заряджати смартфон небезпечно – які можуть бути наслідки

Якщо тривалий час заряджати смартфон, то це може призвести до кількох негативних наслідків.

Про це інформує НСН з посиланням на Телеграф.

Якщо власники сучасних мобільних телефонів бажають, щоб їхні пристрої прослужили якнайдовше, слід відмовитися від звички залишати заряджений телефон у розетці. Адже багато хто робить саме так: залишають телефон на зарядці на всю ніч.

Робити так зі своїм мобільним не варто, адже телефон – один із важливих атрибутів повсякденного життя. Тривала підзарядка шкодить і негативно позначається на роботі пристрою.

Що може статися

Перегрів – якщо смартфон заряджати дуже довго, то це може призвести до його перегріву, що може пошкодити батарею або навіть електронні компоненти.

Зниження тривалості роботи батареї – якщо заряджати батарею дуже довго, то це може вплинути на її тривалість роботи. Для більшості сучасних смартфонів рекомендована тривалість зарядки становить близько 2-3 годин, після чого потрібно від’єднати зарядний пристрій.

Пошкодження зарядного пристрою – якщо заряджати смартфон дуже довго, то це може призвести до перегріву зарядного пристрою, що може пошкодити його або навіть призвести до пожежі.

Перезаряджена акумуляторна батарея сильно страждає. Тривале заряджання смартфона повільно вбиває ваш гаджет. Це стосується і нічних зарядок, коли ми підключаємося до розетки і відключаємо тільки наступного ранку.

Фахівці зазначають, що мобільний телефон має бути підключений до мережі стільки, скільки потрібно – і не більше. В іншому випадку поганих наслідків не уникнути — доведеться витратитися при покупці нового пристрою.

Тому рекомендується заряджати смартфон за необхідністю та дотримуватися рекомендацій виробника щодо тривалості зарядки.

Як правильно заряджати смартфон

Не варто допускати повного розряду акумулятора до 0%, за винятком періодичної профілактики;

Якщо апарат розрядився, якомога швидше поставте його на зарядку;

По можливості тримайте заряд батареї смартфона в діапазоні від 20% до 80%;

Не допускайте перегріву батареї та користуйтеся тільки якісними зарядними пристроями.

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