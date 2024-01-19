Двоє мешканців Чукотки втекли з Росії до США на човні, бо не хотіли бути мобілізованими. Про них розповіло «Радіо Свобода», передає НСН.

Росіяни пропливли 70 км у човні, маючи з харчів лише картоплю та яйця. Американці, побачивши втікачів, нагодували та обігріли їх. А опікується втікачами у США тепер пастор з України.

Чоловіки хвилювалися, що отримають повістки і їм доведеться піти воювати проти України. Вони вирішили, що їм такий сценарій не підходить, тому підготувалися і втекли.

У документальному фільмі «Радіо Свобода» розповідає про Максима Теюнаута і Сергія Нечаєва, які проживали у селищі Егвекінот у Чукотському автономному окрузі РФ. Коли у вересні 2022 року президент Володимир Путін оголосив так звану “часткову мобілізацію”, вони вирішили, що не хочуть їхати на війну, а потім повертатись “у чорних пакетах”.

Чоловіки спершу дістались до місцевості за 300 км від домівки — у крайній точці Чукотки в районі бухти Провидіння. Підготували мінімальний набір харчів — картоплю, яйця. Потім дочекались гарної погоди і пропливли більш як 70 км до американського острова Святого Лаврентія.

Жителі острова зустріли втікачів, обігріли, нагодували, вдягнули, — ідеться у фільмі. Потім росіян доправили на континент, де їм довелось три місяці провести у міграційній тюрмі. Врешті, вони з неї вийшли — завдаток вніс пастор, вихідець з української сім’ї з Донеччини. За Максима Теюнаута внесли 5 тис. дол. завдатку, за Сергія Нечаєва — 10 тис. доларів — і тепер вони обживаються у США, врятувавшись від мобілізації до ЗС РФ та загибелі на війні.

Двоє мешканців Чукотки втекли з Росії до США на човні: відео

Наварили яєць і поплили: двоє мешканців Чукотки втекли з Росії до США на човні

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