Як відіпрати кухонні рушники без порошку: названо японський спосіб

Досвідченні господині розповіли, як відіпрати кухонні рушники без порошку. Цей спосіб вони назвали японським. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.

Через специфіку використання кухонні рушники потребують постійного прання, а активні складники мийних засобів швидко псують їхній вигляд. Але міняти їх на нові кожні кілька місяців потреби немає. Випрати і навіть відбілити кухонні рушники допоможе спосіб, який господині назвали японським.

Як відіпрати кухонні рушники без порошку

Щоби випрати кухонні рушники за японським способом, вам знадобиться:

10 літрів води;

2 столові ложки гірчичного порошку;

1 столова ложка рослинної олії;

1 столова ложка оцту.

Воду необхідно нагріти і розчинити у ній гірчицю, олію та оцет. В отриману рідину необхідно занурити рушники і залишити їх у ній на 12 годин.

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