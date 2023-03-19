Як відіпрати кухонні рушники без порошку: названо японський спосіб

Досвідченні господині розповіли, як відіпрати кухонні рушники без порошку. Цей спосіб вони назвали японським. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheBest.
Через специфіку використання кухонні рушники потребують постійного прання, а активні складники мийних засобів швидко псують їхній вигляд. Але міняти їх на нові кожні кілька місяців потреби немає. Випрати і навіть відбілити кухонні рушники допоможе спосіб, який господині назвали японським.
Як відіпрати кухонні рушники без порошку
Щоби випрати кухонні рушники за японським способом, вам знадобиться:
- 10 літрів води;
- 2 столові ложки гірчичного порошку;
- 1 столова ложка рослинної олії;
- 1 столова ложка оцту.
Воду необхідно нагріти і розчинити у ній гірчицю, олію та оцет. В отриману рідину необхідно занурити рушники і залишити їх у ній на 12 годин.
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