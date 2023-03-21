Названо прилади, які споживають багато електроенергії. Дуже часто, саме їх людина забуває вимикати з розетки. Повідомляє НСН з посиланням на сайт TheВest.

Названо прилади, які споживають багато електроенергії: зарадні пристрої

Часто зарядки до телефонів не вимикають з розеток й вони продовжують поглинати енергію. Під час заряджання мобільного телефону кабель споживає в середньому від 2 до 3 Вт, але коли він відключений від телефону, то споживає близько 0,26 Вт. Якщо не вимикати зарядку з розетки, то вона може сильно нагрітись та пошкодитись.

Названо прилади, які споживають багато електроенергії: відео

Багато хто залишає в режимі очікування такі пристрої як телевізор та мікрохвильову піч. Наприклад, увімкнений телевізор може споживати 186 В і 3,06 В, якщо він вимкнений, але все ще підключений до мережі.

Також коли комп’ютер увімкнено і ним користуються, то, він споживає в середньому 74 В. У вимкненому стані, але все ще підключеному до струму, споживання може становити близько 2,84 В.

Названо прилади, які споживають багато електроенергії: пральні машинки

У найспекотніші літні місяці кондиціонер стає найкращим другом. Але більшість людей забувають відключити його від мережі, коли приходить зима. Тим самим збільшуючи рахунки за електроенергію. У повсякденному житті, коли ви регулярно використовуєте пральну машину чи посудомийну, відключати від мережі такі прилади не варто. Якщо ви їдете у відпустку, то краще вимкнути їх, оскільки вони не використовуватимуться кілька днів та будуть лише споживати енергію.

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