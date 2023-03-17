Розумне споживання: які прилади варто вимикати на ніч, щоб заощадити електроенергію

Рахунки за електроенергію продовжують рости, часом досягаючи рекордних цін. Проте є способи, які допоможуть покращити ситуацію. Які прилади варто вимикати на ніч, щоб заощадити електроенергію

Які прилади варто вимикати на ніч розповідає НСН

1. Бойлер

Він споживає найбільше електроенергії. Тож не забувайте вимикати його на ніч. Допоки ви насолоджуватиметеся снами, бойлер перестане підігрівати воду, накручуючи чималі суми в платіжках. Деякі люди призвичаїлися вимикати його й удень, коли вода вже достатньо нагрілася.

2. Ноутбук

Вимикати ноутбук щоразу, коли в його використанні немає потреби, має увійти у звичку. Так ви не лише зекономите гроші, а й подовжите термін служби техніки.

3. Маршрутизатори (Wi-Fi-роутери)

Якщо ви не використовуєте Wi-Fi вночі, то його краще вимикати. З такою корисною звичкою ви швидко побачите різницю у платіжках та навіть на власному самопочутті (радіохвилі викликають порушення сну і призводять до безсоння).

4. Кухонна техніка

На кухні є чимало електроприладів, які «їдять» велику кількість енергії. Деякі з них не мають постійно бути підключеними до електричного струму. Йдеться не про холодильник чи морозильну камеру, які відповідають за збереження харчів. Це стосується мікрохвильовки, блендера, електрочайника, тостера, кавоварки, мультиварки тощо.

5. Електробритва й зубна щітка

Попри те, що з вигляду ці прилади маленькі, вони споживають багато енергії. Вони не мають бути увімкненими усю ніч. До того ж цілодобове заряджання з часом виводить з ладу акумулятор.

Щоб заощадити електроенергію, деякі прилади потрібно вимикати на ніч

6. Телевізор

Якщо ви вимикаєте телевізор пультом, цього недостатньо. Так він залишається в режимі очікування й продовжує споживати енергію. Причина – ви не вимкнули його з розетки.

7. Мобільний телефон

Заряджаєте телефон уночі? Це не лише споживання електроенергії, а й поступове пошкодження його акумулятора.

8. Подовжувачі

Вони споживають багато електроенергії, тому було б розумніше від’єднати їх від мережі на ніч. Чимало сучасних подовжувачів мають перемикач, тож можна його вимкнути, щоб не використовувати зайве живлення.

Джерело

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