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Житло для ВПО на Херсонщині: як оселитися у новому модульному містечку

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Журналіст
Житло для ВПО на Херсонщині: як оселитися у новому модульному містечку

Додаткове житло для ВПО на Херсонщині з’явилося в одній із громад. Розповідаємо подробиці – дея, які умови і як оселитися.

Модульне містечко розміщено в Чорнобаївській громаді. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

У містечку можуть оселитися внутрішньо переміщені особи з-поміж:

  • тих, хто через російську агресію втратив житло,
  • багатодітних сімей,
  • родин із дітьми,
  • людей з інвалідністю,
  • учасників бойових дій,
  • людей похилого віку,
  • родин загиблих оборонців та постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС, які мешкають на Херсонщині.

Комплекс складається з чотирьох модулів. У кожному з них — 21 житлова кімната на 4 спальні місця. У модулі є 2 душові, 2 вбиральні, пральня, ігрова зона та кухня-їдальня.

Житло для ВПО на Херсонщині

Усі кімнати обладнані побутовою технікою, меблями та всім необхідним для комфортного проживання. Для дітей облаштовано ігровий майданчик, де малеча зможе цікаво та з користю провести вільний час.

Житло для ВПО на Херсонщині

Житло для ВПО на Херсонщині: як оселитися у новому модульному містечку

Житло для ВПО на Херсонщині: як оселитися у новому модульному містечку

Нове модульне містечко розраховане на одночасне проживання 336 людей. Отримати детальну інформацію або повідомити про бажання там оселитися можна за номером: +38 (099) 207 0473.

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