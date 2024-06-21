Житло для ВПО: на Буковині облаштують 931 місце – названо громади

Буковина виграла грант, завдяки якому вдасться облаштувати житло для ВПО. Всього в регіоні облаштують ще 931 місце, де зможуть розселитися люди. Розповідаємо про це детальніше.

Начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк розповів, що область підписала грантовий договір на 5,5 млн дол. щодо реновації комунальних будівель для проживання ВПО.

Грантовий договір уклали з Міжнародною Фінансовою Корпорацією (IFC), що входить до складу Групи Світового Банку. У партнерстві з Європейським Союзом IFC впроваджує Проект з реновації муніципальних будівель для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Роботу у рамках проєкту ми розпочали ще наприкінці 2022 року. Сторонами договору є Чернівецька ОВА, Департамент капітального будівництва Чернівецької ОВА, Чернівецька обласна рада і Міжнародна Фінансова Корпорація.

У рамках проєкту передбачено надання грантів на фінансування ремонтів комунальних будівель для забезпечення житлом ВПО.

За результатами низки зустрічей та обговорень спільно з територіальними громадами області, був визначений перелік комунальних будівель, які можливо відремонтувати для проживання ВПО.

Наразі в громадах області є можливість облаштувати 931 місце для ВПО. Загальний кошторис проєкту складає майже 5,5 млн дол. США. Максимальна сума гранту на фінансування ремонту будівлі буде розраховуватися для кожного проєкту окремо, залежно від кількості осіб, які проживатимуть у приміщенні після реновації.

Житло для ВПО: де саме на Буковині облаштують місця для переселенців

Попередньо планується відремонтувати приміщення у таких громадах:

Сторожинецькій,

Вижницькій,

Вікнянській,

Новоселицькій,

Берегометській.

А також приміщення, які перебувають у власності обласної ради.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

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