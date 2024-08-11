На Дніпропетровщині запрацював центр дозвілля та соціальної підтримки людей старшого віку. Розповідаємо про це детальніше.

Центр відкрили у місті Синельникове за підтримки Європейського Союзу та Програми розвитку ООН в Україні. Про це повідомляється на сайті програми.

На Дніпропетровщині запрацював центр підтримки літніх людей: що відомо

Завдяки міжнародним партнерам у приміщені зробили ремонт, закупили меблі та швейне обладнання. Загалом тут панує приємна затишна атмосфера.

Для людей старшого віку з числа ВПО, а також місцевих мешканців проводять заняття з рукоділля та шиття. Наймолодшій відвідувачці занять 50 років, найстаршій — 88.

Відвідувачі можуть цікаво та з користю провести час у колі однодумців. Завдяки цьому процес адаптації ВПО до нової громади стає комфортнішим та простішим.

Крім того, в центрі регулярно проводять психологічні консультації. Більшим попитом користуються групові зустрічі. На них приходять родинами. Є також можливість працювати з психологом індивідуально.

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