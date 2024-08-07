До кінця року у Дніпрі і Львові планують відкрити центри підтримки постраждалих від насильства дітей “Барнахус”.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, передають “Новини України – НСН”.

“На липень цього року в різних областях України вже функціонувало 12 таких центрів: на Вінниччині, Житомирщині, у Києві, Кропивницькому, Миколаєві, Одесі, Тернополі, Чернівцях, Полтаві, Сумах, Луцьку, Черкасах. Також планується, що у 2024 році до цієї мережі “Барнахусів” долучаться Дніпро і Львів”, – зазначила Павліченко.

Заступниця міністра заявила, що від початку 2024 року в українських центрах “Барнахус” було опитано 135 постраждалих дітей і 60 дітей-свідків.

За словами Катерини Павліченко, важливість процесуальних дій, які проводять із дитиною у цих центрах, полягає в тому, що в одному місці збираються всі фахівці, необхідні у кримінальному провадженні.

Центри підтримки дітей “Барнахус” планують відкрити у Львові та Дніпрі

“Тобто, щоб не допустити повторного травмування дитини, один раз усі необхідні спеціалісти збираються, проводять певні процесуальні дії. І так мінімізується вплив на дитину, щоб вона щоразу не проговорювала ці речі окремо для слідчих, окремо для прокурорів”, – пояснила Павліченко.

Вона поінформувала, що усі фахівці, які працюють у “Барнахусах”, проходять відповідне навчання.

“Тобто ювенальні поліцейські, слідчі, прокурори та інші проходять це навчання і вже точно знають, як працювати з дитиною під час проведення процесуальних дій у “Барнахусі”. Це – досвід європейських країн, і це дає змогу створити більш безпечне і доброзичливе середовище для дітей та підвищити ефективність розслідування злочинів щодо неповнолітніх”, – зазначила заступниця глави МВС.

Барнахус (або у перекладі “дім дитини”) – це спеціалізований заклад для роботи з дітьми, що постраждали або стали свідками насилля. У таких закладах дітей опитують для слідства в дружньому середовищі. Запис опитування можна використовувати в суді як доказ, щоб повторно не травматизувати дитину. Уперше такий заклад відкрили у 1998 році в Ісландії, а потім й іншими країнами Північної Європи.

Джерело: Укрінформ.

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