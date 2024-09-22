На Херсонщині запрацював другий мобільний аптечний пункт. Розповідаємо про це детальніше.

У мобільній аптеці можна буде придбати необхідні препарати (як безрецептурні, так і за рецептом). Зокрема й за державною програмою «Доступні ліки».

На Херсонщині запрацював другий мобільний аптечний пункт: де і як він курсуватиме

Мобільний аптечний пункт курсуватиме у 35 населених пунктах Великоолександрівської, Високопільської, Кочубеївської, Борозенської, Калинівської, Милівської та Нововоронцовської громад. Про це повідомила Херсонська ОВА.

Аптека на колесах курсуватиме з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 15:00. За день охоплюватиме чотири населені пункти громади.

Про прибуття аптечного пункту місцеві мешканці можуть дізнатися у свого сімейного лікаря або місцевого старости.

У Мінреінтеграції нагадують, що у серпні 2023 року Уряд ухвалив постанову, якою дозволив ліцензіатам із роздрібної торгівлі лікарськими засобами утворювати мобільні аптечні пункти.

Такі аптеки можуть функціонувати у сільській місцевості, де відсутні аптечні пункти. А на період воєнного стану — також на прифронтових територіях.

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