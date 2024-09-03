У Кривому Розі запрацював центр життєстійкості. Розповідаємо подробиці: яку допомогу можна там отримати.

2 вересня криворізький Центр життєстійкості офіційно відкрив свої двері для місцевих жителів. Це дев’ятий такий осередок у Дніпропетровській області, який підтримуватиме ментальне здоров’я українців.

У Кривому Розі запрацював центр життєстійкості: яку допомогу можна там отримати

Криворізький Центр життєстійкості облаштований за принципами безбар’єрності. Сюди може звернутися кожна людина і отримати безоплатну психологічну допомогу. А ще – порадитися щодо різних соціальних питань і знайти найкоротший шлях до потрібних сервісів у своїй громаді.

У перший день роботи місцеві жителі взяли участь у групових заходах Центру: занятті для батьків “Ненасильницьке спілкування з дітьми”, арт-терапії з техніками самодопомоги а також тренінгах “Шлях воїна. Життєві історії” та “Особливості комунікації з військовослужбовцями”.

Унікальність Центрів життєстійкості у двосторонній допомозі. Кожен тут може і отримати підтримку, і стати корисним через власну волонтерську діяльність. Крім того, важливу роль відіграють групи людей зі схожим досвідом, які формуються самими учасниками занять.

Зараз до Центрів життєстійкості найчастіше звертаються вимушені переселенці, родичі військовослужбовців, ветерани та ветеранки, а також сім’ї з дітьми. Робота у просторах організована таким чином, що спершу людина відвідує індивідуальну консультацію із фахівцем, а потім долучається до групових занять. Саме цей формат, переконані спеціалісти місцевого Центру, є найбільш ефективним для психологічного відновлення людини після кризових ситуацій.

“Основою Центрів життєстійкості є спільнота. Не секрет, що зараз багато українців залишилися сам на сам зі своєю проблемою і не мають, до кого звернутися. Наша команда – це, з одного боку, дружнє, а, з іншого боку, професійне плече, на яке кожен може спертися, коли важко,” – розповідає директор Центру життєстійкості у Кривому Розі Максим Фетісов.

Центри життєстійкості створені для того, щоб допомогти українцям відновлюватися після травматичних подій, повертатися до активного життя, включатися у ініціативи своєї громади.

Наразі проєкт є пілотним і реалізується в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров‘я Першої леді Олени Зеленської. У 22 областях України вже працюють Центри життєстійкості. Наразі їх 163. У планах Міністерства соціальної політики – збільшити цю кількість до понад 200.

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