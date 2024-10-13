Видача сімейних гігієнічних наборів у Нікополі: хто і як може отримати

Видача сімейних гігієнічних наборів у Нікополі на Дніпропетровщині здійснюватиметься у рамках проєкту “Покращення захисту дітей у надзвичайних ситуаціях в Україні через облаштування безпечних прихистків, забезпечення продовольчими і непродовольчими товарами та психосоціальну підтримку”. Відкрито чергову реєстрацію. Розповідаємо про це детальніше.

Про початок реєстрації 13 жовтня повідомив БФ «Долоні допомоги Нікопольщини»,

Відкриваємо чергову реєстрацію у Проєкт «Покращення захисту дітей у надзвичайних ситуаціях в Україні через облаштування безпечних прихистків, забезпечення продовольчими і непродовольчими товарами та психосоціальну підтримку», що фінансується German Federal Foreign Office (GFFO), за підтримки Terre des Hommes (Німеччина), ChildFund Deutschland, – йдеться у повідомленні телеграм-каналу БФ

В рамках проєкту планується видача сімейних наборів із засобами гігієни.

Видача сімейних гігієнічних наборів у Нікополі: хто може отримати допомогу

На отримання допомоги мають право сімʼї, які не отримували такі набори від даного БФ протягом 2023 та 2024 років.

Для надання допомоги буде відібрано найбільш вразливі домогосподарства. Перевага надаватиметься багатодітним родинам, одиноким батькам, опікунам, вагітним жінкам.

Як зареєструватися

Форма реєстрації знаходиться за посиланням

Зверніть увагу, що реєстрація – це тільки перший етап відбору отримувачів допомоги і не гарантує її отримання!

Також важливо розуміти, що вся інформація про вашу соціальну вразливість буде потребувати документального підтвердження (довідки про інвалідність\багатодітність\ сирітство тощо).

Просимо вас уважно заповнити анкету та вносити тільки правдиву інформацію. Просимо не реєструвати окремо кожного члена родини, а також неповнолітніх дітей. Одна родина – одна заявка, – закликають благодійники

Вимоги при реєстрації і отриманні допомоги

реєструючись, треба уважно заповнювати всі рядки українською мовою без помилок

місце реєстрації – територія, що знаходиться в зоні активних бойових дій

при отриманні обовʼязково мати при собі ОРИГІНАЛИ паспорту та ідентифікаційного номеру одного з батьків і свідоцтво про народження дитини

крім того, необхідно принести ксерокопії вище вказаних документів та здати у Фонд

Це вимоги донорів. В іншому випадку, не дотримавшись умов реєстрації та отримання гуманітарної допомоги, вам відмовлять у наданні допомоги.

Дата, місце та час видачі буде повідомлений пізніше.

На додаткові питання благодійники обіцяють відповісти у месенджері.

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