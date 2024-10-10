Розпочалися виплати від NRC: скільки вони триватимуть і які можуть виникнути проблеми

Нагадаємо, мова йде про грошову допомогу у розмірі 10800 грн на людину (по 3600 гривень на місяць).

Розпочалися виплати від NRC: скільки вони триватимуть

NRC вже завершила обробку всіх зібраних заявок і відтепер розпочинає перші нарахування фінансової допомоги. Цей процес триватиме до кінця жовтня 2024 року.

Важливо: NRC буде продовжувати оновлювати статус заявок протягом наступних кількох тижнів. Тому, якщо ваша заявка була на розгляді, ви можете перевірити її актуальний статус, перейшовши за посиланням і натиснувши «Перевірити статус». Після цього вам необхідно буде ввести код заявки (ID) і номер телефону, зазначений при реєстрації. Це дозволить вам відстежувати стан заявки та бути в курсі оновлень у будь-який зручний для вас час. Сторінка перевірки стану заявки доступна лише тим, хто подав заявку у проміжку з 9 по 18 вересня 2024 року.

Перевірити статус заявки: https://needaid-ua.nrc.no/uk/page/selfcheck

Виплати від Норвезької ради у справах біженців: які можуть виникнути проблеми

Нижче три можливі ситуації і відповіді на питання від благодійників.

Прийшло повідомлення про затвердження виплати, але гроші не прийшли

Якщо ви отримали повідомлення, яке підтверджує надання грошової допомоги, але гроші не надійшли на ваш рахунок, це означає, що деяка інформація в заявці була вказана неправильно. У більшості випадків причиною невдалого переказу є неправильні банківські реквізити (ім’я та IBAN). Благодійники спробують зв’язатися з вами принаймні тричі для виправлення інформації. Однак якщо вони не зможуть з вами зв’язатися, інформація залишиться без змін. Після трьох невдалих спроб грошова допомога повернеться донору і цього разу ви вже не отримаєте допомогу від нас.

Інша організація повідомила вам, що ваш ІПН (індивідуальний податковий номер) є в системі “building blocks”, хоча ви не отримали жодної фінансової допомоги

“Building blocks” — це система, яку спільно використовують гуманітарні організації. Її мета – не надавати допомогу одним і тим самим людям одночасно та охопити більше людей, які потребують підтримки. Ви залишаєтеся у системі “building blocks” тільки протягом періоду розгляду заявки на отримання допомоги. Якщо ви були обрані для отримання допомоги, але грошовий переказ не вдався, і благодійники не змогли надати вам допомогу, вони видалять вас із “building blocks”. Однак це трудомісткий процес, який потрібно виконувати один за одним, тому він може бути відкладений, за що організація перепрошує.

Благодійники просять надати їм свій податковий номер, звернувшись на безкоштовну гарячу лінію за номером 0 800 302 007. Якщо благодійники перевірять і з’ясують, що ви не отримали допомогу, вас буде вилучено з “building blocks” протягом 14 днів.

Заявку на отримання допомоги було подано через IBAN, але гроші були відправлені через MoneyGram, і ви не змогли їх отримати.

Якщо вашу заявку на допомогу буде схвалено, благодійники спершу спробують надіслати виплату через MoneyGram. Якщо не вдасться здійснити переказ з першої спроби, спробують надіслати гроші на ваш банківський рахунок за допомогою вашого IBAN. Це означає, що ви отримаєте кілька повідомлень від благодійників – по одному на кожну спробу переказу.

За потреби Ви можете зв’язатися з організацією за телефоном гарячої лінії NRC: 0800302007 чи поштою ua.info@nrc.no.

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