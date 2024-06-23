Незабаром розпочнеться вступна кампанія, і багатьом батькам буде потрібна відпустка на час вступу дитини до ВУЗу. Розповідаємо, хто має на неї право і які є нюанси.

Відпустка на час вступу дитини до ВУЗу: хто має на неї право

Працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати. Тривалість такої відпустки – 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та в зворотному напрямі.

А ось за наявності двох або більше дітей зазначеного віку, така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини. Ці норми статті 25 Закону України «Про відпустки» нагадали в Управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

Окрім того, на час воєнного стану, також за працівниками за такої згоди працедавців, зберігається право на відпустку за власний рахунок без збереження заробітної плати, “донорські” дні, призупинення трудових відносин та “простій”.

Інформацію оприлюднено юридично-правовою лінією ГО “Українське жіноцтво” за зведеними даними відповідних держструктур в рамках проекту “Безпечний простір для ВПО і СЖО, дружній до дитини”, який реалізується ГО “Українське жіноцтво” в партнерстві з Ресурсним центром недержавних організацій за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України.

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