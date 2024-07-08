«Укралізниця» прихистить і безкоштовно розвезе пацієнтів ОХМАТДИТ, куди треба

« Укралізниця » прихистить і безкоштовно розвезе пацієнтів ОХМАТДИТ, які цього потребують. Про таке заявили у компанії 8 липня. Нижче – детальніше про допомогу, яку пропонує «Укрзалізниця».

Багато пацієнтів та родин, які перебували в Охматдиті, — приїжджі. Наш залізничний вокзал поруч, і УЗ прихистить та відвезе, куди потрібно, всіх, хто має таку нагальну потребу (скажімо, тих, кого мусили терміново виписати з лікарні), – йдеться у повідомленні

Зазначається, що уже перші маленькі пацієнти очікують на відправлення.

«Укралізниця» прихистить і безкоштовно розвезе, пацієнтів ОХМАТДИТ: куди звертатися

Черговий контактний номер (24/7) для “охмадитівців”: +38 099 425 64 52.

Що пропонує Укрзалізниця:

забере автівкою / мікроавтобусом там, де ви є зараз (якщо потрібне медичне транспортування, обов’язково повідомте окремо);

розмістить і нагодує в лаунжі на вокзалі;

відправить зручним потягом, якщо потрібно додому чи на лікування в інше місце.

Друзі та партнери УЗ з World Central Kitchen вже на місці — забезпечують лікарів та тих, хто надає допомогу на місці, гарячим харчуванням.

Наші чергові та автівки знаходяться безпосередньо біля лікарні, тож набирайте — і ми вас знайдемо, – йдеться у повідомленні «УЗ»

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