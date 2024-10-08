Триває евакуація з Донеччини: як мешканцям виїхати на Черкащину

Триває евакуація з Донеччини. Зараз їх приймає Черкаська область. Розповідаємо про це детальніше.

Обов’язкова евакуація населення з Донецької області до безпечних регіонів проводиться із серпня 2022 року. Зона обов’язкової евакуації постійно розширюється у зв’язку із наступом армії Росії. Все більше людей залишає свої домівки і переселяється у відносно безпечні регіони країни.

Евакуація з Донеччини: як мешканцям виїхати на Черкащину і яка допомога надається

У жовтні евакуаційні поїзди з Донеччини курсуватимуть на Черкащину 1 раз на 4 дні. Вчора, 7 жовтня, таким рейсом було евакуйовано 44 людини, серед яких 12 дітей та особи з інвалідністю.

Після прибуття потяга евакуйовані отримали продукти харчування, гуманітарну і психологічну допомогу. Крім того, було організовано їх транспортування до приймаючих громад.

Нагадаємо, що евакуація здійснюється безкоштовно. Щоб виїхати до безпечного регіону, можна залишити заявку за телефонами: 0 800 500 121, (073) 050-01-21 (WhatsApp, Telegram, Viber, Signal).

Для запису на евакуацію тяжкохворих і людей з інвалідністю діє номер: 0 800 332 614.

Також про бажання виїхати можна повідомити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 1548. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.

Наступний евакуаційний поїзд із Донеччини до Черкаської області вирушить 10 жовтня.

З номерами гарячих ліній громад для попереднього запису можна ознайомитися за посиланням

Можливо, вам також буде цікаво: Гірникам-ВПО з Донеччини пропонують роботу на Львівщині з безкоштовним житлом