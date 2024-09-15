Соцпрацівники у 4 областях отримають 400 планшетів від уряду Японії

Соцпрацівники у 4 областях отримають 400 планшетів за фінансування уряду Японії та ініціативи Мінсоцполітики. Розповідаємо про це детальніше.

За фінансування уряду Японії та ініціативи Мінсоцполітики Програма розвитку ООН (UNDP) в Україні закупила 400 планшетів для соціальних працівників Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Черкаської областей. Це дозволить підвищити якість та своєчасність надання соціальної підтримки фахівцями із використанням нових цифрових рішень.

«Наша мета — зробити соціальні послуги більш доступними. З новими планшетами наші фахівці зможуть швидше реагувати на потреби громадян, що є важливим кроком у модернізації системи соціальної підтримки, – сказав Костянтин Кошеленко, заступник Міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO). Він подякував Уряду Японії та ПРООН в Україні за системну допомогу

Олена Урсу, керівниця групи проєктів із демократичного врядування ПРООН в Україні відзначила важливість цієї допомоги у подоланні кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням росії:

«ПРООН в Україні продовжує надавати підтримку Уряду України задля забезпечення стійкості та ефективності у кризових ситуаціях. Ми переконані, що таке технічне обладнання допоможе Міністерству соціальної політики України побудувати продуктивні, безперебійні та ефективні робочі процеси в умовах війни, а також забезпечити рівний доступ до соціальних послуг для всіх громадян. Це крок вперед до більш інклюзивного та стійкого суспільства».

Зазначається, що техніку отримають соціальні працівники областей, де, зокрема, триває бета-тестування функціоналу електронного кейс-менеджменту. Він є складовою Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) та покликаний спростити доступ до соціальних послуг. Зокрема, функціонал дозволяє подати онлайн-заяву, щоб отримати одну або декілька соціальних послуг.

Використовуючи планшети у своїй роботі, фахівці через кабінет кейс-менеджера Соціального порталу Мінсоцполітики зможуть оперативніше допомагати людині або сім’ї в оформленні такої заяви. Тобто її можна буде підписати прямо на екрані планшету.

У Мінсоцполітики нагадують, що раніше для соцпрацівників закупили скутери – це теж стало можливим завдяки ПРООН в Україні та за фінансування уряду Японії.

Соцпрацівники у 4 областях отримають 400 планшетів від уряду Японії: довідка

Планшети закупили в межах проєкту UNDP «Сприяння безпеці людини в Україні через реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною», що фінансує Уряд Японії. Проєкт покликаний підвищити людську безпеку в Україні, реагуючи на багатовимірну кризу, що спричинила війна, фокусуючись на сферах високої вразливості країни через війну. Ця підтримка має на меті зміцнити систему управління кризами уряду, сприяти ранньому відновленню та покращити надання базових послуг для вразливого населення.

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