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Оренда квартир в Україні: за скільки можна зняти в різних областях – де найдешевше і найдорожче

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Журналіст
Оренда квартир в Україні: за скільки можна зняти в різних областях – де найдешевше і найдорожче

Оренда квартир в Україні – питання, яке хвилює сьогодні багатьох. Адже в країні багато внутрішньо переміщених осіб, які шукають житло, і бажано – не дорого.

Аби дізнатися, скільки коштує оренда в різних областях, ми зайшли на відомий сайт ОЛХ і проаналізували пропозиції. Дивилися вартість тільки в обласних центрах на підконтрольній Україні території. В списку – найдешевші варіанти, які вдалося знайти. Мова саме про окремі квартири, а не про квартири з підселенням чи кімнати. Причому такі квартири, де є хоч якийсь ремонт і хоча б мінімум меблів. Тобто, в принципі, можна заплатити і жити. В деяких випадках це були «гостинки» або крихітні «смарт-квартири», але цілком придатні для житла.

Слід зауважити, що до вказаної суми оренди, як правило, слід додавати вартість «комуналки».

Закономірно, що найдешевше можна зняти квартиру у містах, де низький рівень безпеки. І навпаки.

Оренда квартир в Україні: за скільки можна зняти в різних областях

Оренда квартир в Україні: за скільки можна зняти в різних областях – де найдешевше і найдорожче

Інформація актуальна станом на 15 вересня 2024 року.

Найдешевші варіанти оренди квартир в різних обласних центрах України:

  • Харків – від 1000 грн
  • Чернігів – від 1000 грн
  • Запоріжжя – від 2000 грн
  • Миколаїв – від 2000 грн
  • Одеса – від 2200 грн
  • Суми – від 3000 грн
  • Кропивницький – від 4000 грн
  • Полтава – від 4000 грн
  • Львів – від 4000 грн
  • Тернопіль – від 4000 грн
  • Хмельницький – від 4000 грн
  • Черкаси – від 4000 грн
  • Чернівці – від 4000 грн
  • Дніпро – від 4500 грн
  • Київ – від 5000 грн
  • Івано-Франківськ – від 5000 грн
  • Житомир – від 5000 грн
  • Ужгород – від 5000 грн
  • Рівне – від 5000 грн
  • Луцьк – від 5500 грн
  • Вінниця – 5500 грн

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