Оренда квартир в Україні: за скільки можна зняти в різних областях – де найдешевше і найдорожче

Оренда квартир в Україні – питання, яке хвилює сьогодні багатьох. Адже в країні багато внутрішньо переміщених осіб, які шукають житло, і бажано – не дорого.

Аби дізнатися, скільки коштує оренда в різних областях, ми зайшли на відомий сайт ОЛХ і проаналізували пропозиції. Дивилися вартість тільки в обласних центрах на підконтрольній Україні території. В списку – найдешевші варіанти, які вдалося знайти. Мова саме про окремі квартири, а не про квартири з підселенням чи кімнати. Причому такі квартири, де є хоч якийсь ремонт і хоча б мінімум меблів. Тобто, в принципі, можна заплатити і жити. В деяких випадках це були «гостинки» або крихітні «смарт-квартири», але цілком придатні для житла.

Слід зауважити, що до вказаної суми оренди, як правило, слід додавати вартість «комуналки».

Закономірно, що найдешевше можна зняти квартиру у містах, де низький рівень безпеки. І навпаки.

Оренда квартир в Україні: за скільки можна зняти в різних областях

Інформація актуальна станом на 15 вересня 2024 року.

Найдешевші варіанти оренди квартир в різних обласних центрах України:

Харків – від 1000 грн

Чернігів – від 1000 грн

Запоріжжя – від 2000 грн

Миколаїв – від 2000 грн

Одеса – від 2200 грн

Суми – від 3000 грн

Кропивницький – від 4000 грн

Полтава – від 4000 грн

Львів – від 4000 грн

Тернопіль – від 4000 грн

Хмельницький – від 4000 грн

Черкаси – від 4000 грн

Чернівці – від 4000 грн

Дніпро – від 4500 грн

Київ – від 5000 грн

Івано-Франківськ – від 5000 грн

Житомир – від 5000 грн

Ужгород – від 5000 грн

Рівне – від 5000 грн

Луцьк – від 5500 грн

Вінниця – 5500 грн

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