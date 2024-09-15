Оренда квартир в Україні: за скільки можна зняти в різних областях – де найдешевше і найдорожче

Оренда квартир в Україні – питання, яке хвилює сьогодні багатьох. Адже в країні багато внутрішньо переміщених осіб, які шукають житло, і бажано – не дорого.
Аби дізнатися, скільки коштує оренда в різних областях, ми зайшли на відомий сайт ОЛХ і проаналізували пропозиції. Дивилися вартість тільки в обласних центрах на підконтрольній Україні території. В списку – найдешевші варіанти, які вдалося знайти. Мова саме про окремі квартири, а не про квартири з підселенням чи кімнати. Причому такі квартири, де є хоч якийсь ремонт і хоча б мінімум меблів. Тобто, в принципі, можна заплатити і жити. В деяких випадках це були «гостинки» або крихітні «смарт-квартири», але цілком придатні для житла.
Слід зауважити, що до вказаної суми оренди, як правило, слід додавати вартість «комуналки».
Закономірно, що найдешевше можна зняти квартиру у містах, де низький рівень безпеки. І навпаки.
Оренда квартир в Україні: за скільки можна зняти в різних областях
Інформація актуальна станом на 15 вересня 2024 року.
Найдешевші варіанти оренди квартир в різних обласних центрах України:
- Харків – від 1000 грн
- Чернігів – від 1000 грн
- Запоріжжя – від 2000 грн
- Миколаїв – від 2000 грн
- Одеса – від 2200 грн
- Суми – від 3000 грн
- Кропивницький – від 4000 грн
- Полтава – від 4000 грн
- Львів – від 4000 грн
- Тернопіль – від 4000 грн
- Хмельницький – від 4000 грн
- Черкаси – від 4000 грн
- Чернівці – від 4000 грн
- Дніпро – від 4500 грн
- Київ – від 5000 грн
- Івано-Франківськ – від 5000 грн
- Житомир – від 5000 грн
- Ужгород – від 5000 грн
- Рівне – від 5000 грн
- Луцьк – від 5500 грн
- Вінниця – 5500 грн
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