На Київщині відкрили два хаби для ветеранів. Вони запрацювали у двох містах області. Розповідаємо про це детальніше.

Хаби запрацювали в Броварах та Борисполі і мають назву «Ветеран PRO». Про це повідомляється на фейсбук-сторінці начальника Київської ОВА Руслана Кравченка.

На Київщині відкрили два хаби для ветеранів: яку допомогу там надають

Необхідна допомога в осередках надаватиметься за принципом «єдиного вікна». Тут ветерани та члени їхніх сімей зможуть отримати психологічну підтримку, юридичні консультації, допомогу в оздоровленні та реабілітації.

Також фахівці хабів допомагатимуть із зарахуванням дітей до навчальних закладів, інформуватимуть щодо можливості навчатися та здобути нову професію. А ще тут можна буде одержати допомогу в реалізації власних підприємницьких проєктів.

Перелік послуг розширюватиметься, зважаючи на конкретні запити від ветеранів. Зокрема, згодом у цих просторах облаштують спортзали та зони відпочинку.

Крім того, відомо, що незабаром такі ветеранські хаби з’являться в Ірпені та Білій Церкві.

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