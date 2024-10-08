Місячні пакети першої необхідності та інша допомога від Ukraine Alive 2022 – як отримати

Благодійний фонд Ukraine Alive 2022 надає допомогу українцям вже декілька років, намагаючись забезпечити базові потреби підопічних під час війни. Розповідаємо про це детальніше.

Місячні пакети першої необхідності від Ukraine Alive 2022

Ukraine Alive 2022 здійснює важливі проекти для України, метою яких є забезпечення критичних потреб населення шляхом надання місячних пакетів першої необхідності, таких як харчування, одяг та гігієнічні засоби, а також забезпечення психологічної та соціальної допомоги дітям, які втратили своїх батьків у війні.

У фонді кажуть, що кожного місяця забезпечують більше 5000 людей необхідними засобами, а щоквартально проводять заходи та реабілітацію для дітей. Також забезпечують лікарні медичними препаратами та обладнанням, а ще надають правову, психологічну та психіатричну допомогу постраждалим в Україні.

Як отримати допомогу від Ukraine Alive 2022

Аби отримати допомогу, можна заповнити анкету за цим посиланням.

Або слідкувати за проєктами, які реалізує фонд на даний час.

Зокрема, зараз реалізується проект FOOD UA.

Він допомагає наступним нужденним категоріям:

ВПО,

діти, що втратили батьків під час війти,

інваліди,

пенсіонери,

матері одиначки,

багатодітні сім’ї та інші.

Слідкувати за проєктами фонду можна тут.

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