Герої України отримуватимуть власне житло – указ президента

Герої України отримуватимуть власне житло. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський 26 серпня.
Повідомляють Новини України – НСН.
«Особам, яким присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка», може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов», йдеться в тексті указу.
Герої України отримуватимуть власне житло
У випадку присвоєння військовому звання Герой України з відзначенням ордена «Золота Зірка» посмертно або в разі смерті особи, якій надано звання, одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання може надаватися членам родин незалежно від перебування їх на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
Військовим, які служили в міністерстві оборони, міністерстві внутрішніх справ, розвідувальних органах, Службі безпеки, Управлінні державної охорони, житло видаватимуть за кошти цих відомств.
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