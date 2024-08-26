Герої України отримуватимуть власне житло – указ президента

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«Особам, яким присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка», може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов», йдеться в тексті указу.

Герої України отримуватимуть власне житло

У випадку присвоєння військовому звання Герой України з відзначенням ордена «Золота Зірка» посмертно або в разі смерті особи, якій надано звання, одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання може надаватися членам родин незалежно від перебування їх на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Військовим, які служили в міністерстві оборони, міністерстві внутрішніх справ, розвідувальних органах, Службі безпеки, Управлінні державної охорони, житло видаватимуть за кошти цих відомств.

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