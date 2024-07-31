За «довгим рублем» на війну: виплати російським окупантам підвищили – скільки тепер отримують

Виплати російським окупантам підвищили суттєво. Гроші вони отримують як від держави, так і від муніципальних бюджетів. Все – заради того, аби заманити більше росіян для участі у війні в Україні.

Про це пише Reuters, передають «Новини України – НСН».

Виплати російським окупантам підвищили: скільки тепер вони отримують

Російський президент Путін підписав указ про подвоєння авансових виплат тим, хто погодиться піти на війну проти України. Цей крок, ймовірно, полегшить пошук добровольців на війну, проте створить дисбаланс в російській економіці.

Відтепер росіяни, які підпишуть контракт з армією, отримають аванс на суму 400 000 рублів (4 651 долар). Щобільше, в указі мовиться, аби регіональна влада також видавала бонус добровольцям з місцевого бюджету, щонайменше такою ж сумою.

Мінімальні щомісячні виплати російським військовим, які беруть участь у війні проти України, становлять 204 000 рублів. Новий указ підвищує мінімальну річну зарплату у перший рік служби до 3,25 млн рублів (37 791 долара). А щомісячна зарплата офіцерів буде ще вищою та залежатиме від їх звання.

Новобранці, своєю чергою, отримуватимуть додаткові кошти за участь у штурмах чи знищення української військової техніки.

Раніше цього місяця мер Москви встановив авансовий внесок для мешканців російської столиці, які погодяться на участь у війні, у розмірі 1,9 мільйона рублів (21 777 доларів). Відтак москвичі за рік на війні отримуватимуть до 5,2 млн рублів.

Останні підвищення означають, що мінімальна зарплата російських контрактників, які воюють в Україні, перевищуватиме середню зарплату у РФ у понад три рази, а для москвичів мінімальна зарплата перевищуватиме середню більш ніж у п’ять разів.

Підвищення виплат допомагають Кремлю уникати запровадження загальної мобілізації. Проте деякі економісти стверджують, що підвищення виплат впливатимуть на економіку РФ.

Окрім високих зарплат росіян “заманюють” на війну іншими “бонусами”, такими як звільнення від виплати відсотків за споживчими кредитами та державні гарантії щодо таких кредитів у випадку смерті військового.

Такі кроки заохочували тих, хто підписав контракт, брати споживчі кредити та сприяли постійному зростанню споживчого кредитування, попри те, що центральний банк РФ підвищив ключову відсоткову ставку, щоб охолодити економіку.

Російські офіційні особи кажуть, що цього року близько 190 000 осіб зголосилися воювати в Україні. Минулого року контракт підписали 490 000 росіян.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли: Суспільний договір вічної війни потрібен Україні – голова Українського інституту національної пам’яті