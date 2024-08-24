Уряд спростив процедуру подачі документів про участь у бойових діях особам з інвалідністю.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Урядовий портал.

Уряд України вніс зміни до Порядку встановлення факту безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти нашої держави.

Оновлений документ значно спрощує процедуру встановлення факту безпосередньої участі у бойових діях для людей з інвалідністю.

З’ясування факту участі в захисті України

Нові норми також підвищують ефективність адміністративних процесів у сфері ветеранської політики України.

Завдяки ухваленим змінам можна:

подати документи через ЦНАП незалежно від адреси свого зареєстрованого місця проживання або перебування;

надати копії деяких документів замість їх оригіналів;

надати відповідну довідку на підставі раніше прийнятого міжвідомчою комісією рішення про встановлення факту безпосередньої участі у заходах особи, яка загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у бойових діях;

розгляд документів міжвідомчою комісією відбувається у порядку черговості їх реєстрації в Мінветеранів.

В Україні спростили подачу документів про участь у бойових діях особам з інвалідністю

“Продовжуємо плідно співпрацювати з усіма дотичними державними органами, громадськістю, підрозділами з питань соціального захисту обласних та міських адміністрацій, аби налагодити дієві механізми з надання відповідних статусів нашим Захисникам і Захисницям”, — зазначив в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

Порхун додав, що ці нововведення дадуть також змогу уникнути багатьох зловживань у питаннях ветеранів.

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