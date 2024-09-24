В одній з країн Європейського Союзу планують скоротити допомогу українським біженцям. Про яку країну йдеться.

Йдеться про Ірландію, яка надала тимчасовий захист для понад 107 тис. громадян України.

Про це пише Irish Independent, передають “Новини України – НСН”.

В якій країні ЄС скоротять допомогу біженцям з України

Як зазначає видання, йдеться про перегляд правил надання допомоги біженцям в Ірландії. Зараз уряд країни розмірковує над тим, щоб знову скоротити виплати для українських громадян.

Варто зазначити, що тривалий час країна виплачувала підвищену допомогу, адже прагнула надати якомога якіснішу підтримку біженцям, які рятуються від війни. Так, Ірландія спочатку платила за розміщення біженців власникам осель по 400 євро, потім суму подвоїли до 800 євро.

Нині в уряді заявили, що довготривала підтримка українців створює нерівні умови на ринку житла для інших людей. Так вважають в організації політичних партій Шинн Фейн.

В одній з країн ЄС планують скоротити допомогу українським біженцям — де чекати змін

“Виплата за визнання проживання (ARP) розглядається в контексті Директиви ЄС про тимчасовий захист, яка надає українським біженцям захист ЄС… 800 євро платили людям за розміщення українців незалежно від того, чи працює біженець та який має дохід. Це дає перевагу українцям, яких немає в інших орендарів. Це вибиває з ринку інших орендарів, що несправедливо”, — повідомили в організації.

Попри це, українцям надалі надаватимуть допомогу, адже не йдеться про повне скасування підтримки з боку уряду Ірландії.

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