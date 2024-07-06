Існує чорне та сіре посвідчення члена сім’ї загиблого військового. Чим вони відрізняються і які пільги за ними надають.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на експертів Юридичної сотні.

Право на пільги від держави дає наявність документу, який підтверджує родинні зв’язки з військовим, полеглим на війні. Але розрізняють два види посвідчення – чорне і сіре. Така диференціація означає забезпечення різними видами допомоги.

Сіре посвідчення можуть отримати родичі, якщо військовий загинув у зв’язку із захистом Батьківщини або виконанням службових обов’язків у зоні бойових дій. А чорний документ видають у разі загибелі під час проходження військової служби (включно з небойовими ситуаціями).

Водночас оформлення одного посвідчення не є перешкодою для отримання іншого. Тобто члени сімей полеглих захисників і захисниць мають право на два документи одночасно при виконанні вказаних умов.

Чим відрізняється чорне та сіре посвідчення члена сім‘ї загиблого військовослужбовця – перелік пільг

Які пільги дає сіре посвідчення

Перелік видів допомоги від держави включає:

безоплатні ліки за рецептами;

безплатне першочергове протезування зубів;

санаторно-курортне лікування;

50% знижки на квартирну плату;

50% знижки на комунальні послуги і скраплений балонний газ (у межах середніх норм споживання);

50% знижки на паливо для осіб, які живуть в будинках без центрального опалення;

позачерговий безплатний капітальний ремонт будинку і першочерговий поточний ремонт квартири;

фінансову допомогу по тимчасовій непрацездатності (100% від середньої зарплати);

чергову щорічну відпустку в зручний час;

додаткову відпустку без збереження заробітної плати максимум на 2 тижні;

переважне право залишитися на роботі після скорочення штату;

позачергове забезпечення житлом, якщо є потреба у покращенні умов (при взятті на квартирний облік);

отримання землі для будівництва, садівництва та городництва в першочерговому порядку;

позику на пільгових умовах для будівництва, реконструкції чи капітального ремонту будинку;

вступ поза конкурсом до закладів вищої та фахової передвищої освіти за бюджетний рахунок;

щорічну разову грошову допомогу.

Пільги за чорним посвідченням

Цей документ дає право родичам загиблих військовослужбовців на санаторно-курортне лікування, отримання житла в позачерговому порядку для поліпшення умов, на землю для будівництва приватних житлових будинків. Також українцям належить 50% знижки на газ, воду, електроенергію та інші послуги включно з квартплатою.

Чорне посвідчення забезпечує власників безплатним проїздом усіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі) у межах адміністративного району за місцем проживання, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення, автобусами приміських маршрутів.

Також надається 50% знижки на проїзд міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом. Остання пільга стосується виділення місця у дитячих закладах за місцем проживання (рішенням місцевої ради).

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Якщо ВПО не отримує виплати: яка ще допомога передбачена для переселенців