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Безкоштовні навчальні курси від МОМ для мешканців двох областей – як зареєструватися

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Безкоштовні навчальні курси від МОМ для мешканців двох областей – як зареєструватися

Відкрита реєстрація на безкоштовні навчальні курси від МОМ для мешканців Київської та Чернігівської областей.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з псиланням на Моя допомога.

Прийняти участь у навчанні можуть мешканці Київської (Білоцерківська, Тетіївська, Гостомельська та Макарівська громади) та Чернігівської (Чернігівська, Прилуцька, Куликівська та Ніжинська громади) областей.

Загальний перелік курсів:

  • масажист
  • кухар
  • кондитер
  • водії різних категорій
  • кравець
  • закрійник
  • швачка
  • бухгалтер
  • майстер манікюру та педикюру
  • перукар
  • пекар

В залежності від громади курси будуть різнитись, більш детальну інформацію можна буде знайти в реєстраційній формі.

Безкоштовні навчальні курси від МОМ для мешканців двох областей – як зареєструватися

Безкоштовні навчальні курси від МОМ для мешканців двох областей – як зареєструватися

Пріоритетні (але не виключні) цільові групи населення:

  • ВПО
  • особи, що повернулися після переміщення
  • жінки
  • молодь (16-24 роки)
  • особи віком 50+
  • ветерани
  • дружини/чоловіки ветеранів
  • діти ветеранів (не молодше 16 років)
  • дружини/чоловіки учасників бойових дій
  • діти учасників бойових дій (не молодше 16 років)
  • дружини/чоловіки загиблих учасників бойових дій
  • діти загиблих учасників бойових дій (не молодше 16 років)
  • батьки осіб з інвалідністю
  • опікуни осіб з інвалідністю
  • батьки-одинаки, які мають неповнолітніх дітей
  • діти-сироти/напівсироти (не молодше 16 років)
  • діти в багатодітних родинах (не молодше 16 років)
  • особи у складних життєвих обставинах

Подати заявку можна за посиланням.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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