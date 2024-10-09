Відкрита реєстрація на безкоштовні навчальні курси від МОМ для мешканців Київської та Чернігівської областей.
Про це розповідають «Новини України – НСН» з псиланням на Моя допомога.
Прийняти участь у навчанні можуть мешканці Київської (Білоцерківська, Тетіївська, Гостомельська та Макарівська громади) та Чернігівської (Чернігівська, Прилуцька, Куликівська та Ніжинська громади) областей.
Загальний перелік курсів:
- масажист
- кухар
- кондитер
- водії різних категорій
- кравець
- закрійник
- швачка
- бухгалтер
- майстер манікюру та педикюру
- перукар
- пекар
В залежності від громади курси будуть різнитись, більш детальну інформацію можна буде знайти в реєстраційній формі.
Безкоштовні навчальні курси від МОМ для мешканців двох областей – як зареєструватися
Пріоритетні (але не виключні) цільові групи населення:
- ВПО
- особи, що повернулися після переміщення
- жінки
- молодь (16-24 роки)
- особи віком 50+
- ветерани
- дружини/чоловіки ветеранів
- діти ветеранів (не молодше 16 років)
- дружини/чоловіки учасників бойових дій
- діти учасників бойових дій (не молодше 16 років)
- дружини/чоловіки загиблих учасників бойових дій
- діти загиблих учасників бойових дій (не молодше 16 років)
- батьки осіб з інвалідністю
- опікуни осіб з інвалідністю
- батьки-одинаки, які мають неповнолітніх дітей
- діти-сироти/напівсироти (не молодше 16 років)
- діти в багатодітних родинах (не молодше 16 років)
- особи у складних життєвих обставинах
Подати заявку можна за посиланням.
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