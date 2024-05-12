Допомога ВПО у трьох містах від спільноти Святого Егідія – як отримати

У трьох містах України надається допомога ВПО від спільноти Святого Егідія, яка є християнською організацією. Сьогодні відкривається реєстрація на отримання допомоги у столиці. Розповідаємо подробиці.

Допомога ВПО у трьох містах від спільноти Святого Егідія – як і хто може отримати

Спільнота Святого Егідія надає допомогу ВПО, які перемістились у міста Києв, Львів, Івано-Франківськ.

Волонтери спільноти забезпечують щомісячну підтримку ВПО, які перемістились у вказані міста. Видаються продуктові набори, засоби гігієни, новий одяг та взуття.

Сьогодні, 12 травня, відкривається реєстрація в Телеграм-каналі спільноти для допомоги переселенцям у Києві:

о 15:00 реєстрація для всіх Либідська

0 18:00 відкривається реєстрація для “новеньких” Троєщина. Тепер “нові” вважаються не тільки ті, що жодного разу не отримував допомогу, а й всі ті, хто отримав її до 01.04.2024р

Деякі умови реєстрації та отримання змінено:

1.Наразі ви і члени вашої сім’ї можете спробувати зареєструватись не частіше, ніж один раз на місяць, лише в одному з наших центрів допомоги.

2.Зареєструватись можна за посиланнями, яке публікується в Телеграм каналі спільноти у Києві публікується щонеділі о 15:00 та о 18:00, Львів, Івано-Франківськ – відкривається по середах після 12:00.

3.Якщо ви допомагаєте реєструватись комусь заповнюйте дані з їх номером телефону, довідкою, емейлом.

Реєстрація когось на Ваші дані – буде анулюватись. уважно слідкуйте за заповненням форми – некоретні дані, або їх повна відсутність (частіше за все, неповний номер довідки ВПО, або його відсутність) – період для скасування реєстрації.

4.Якщо Ви отримуєте допомогу для всієї родини, то достатньо реєструватися одному члену родини, але потрібно буде пред’явити оригінали документів всіх членів родини:

Довідку ВПО;

паспорт;(свідоцтво про народження)

РНОКПП (ІПН)

5.Відтепер задубльовані реєстрації будуть скасовуватись усі, а не вибірково. Тому, перед тим як зареєструватись ще раз, переконайтесь, що маєте можливість скасувати одну зі своїх реєстрацій самостійно.

6.Благодійники не переносять реєстрації з дня на день, тому реєструватись слід на той день, коли вам зручніше прийти.

Куди звертатися:

Більш детальна інформація, умови отримання, час, реєстраційні форми розміщуються в Телеграм каналі спільноти

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