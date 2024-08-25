Допомога родинам з дітьми у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях від «БФ Вітри Змін»

Допомога родинам з дітьми у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, які опинились в складних життєвих обставинах внаслідок збройного конфлікту в Україні, надається БО « БФ Вітри Змін ». Розповідаємо про це детальніше.

З 2022 року БО «БФ Вітри Змін» реалізує проєкт «Комплексне реагування на надзвичайні ситуації в Одеській області, Миколаївській області та підконтрольних районах Херсонської області для задоволення потреб дітей, батьків та опікунів, які постраждали від збройного конфлікту в Україні».

Програма впроваджується за підтримки представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні»».

Завдяки тісний співпраці з представництвом UNICEF в Україні та органами місцевої влади форнд може надавати якісну і різноманітну допомогу дітям та родинам з дітьми.

На сайті фонду зазначається, що станом на зараз вже надали різноманітну допомогу 70 000 дітей та батьків, поглибили знання більше 2 000 вчителів та працівників різних органів місцевого самоврядування, які працюють з дітьми. Благодійниками було роздано близько 4 000 різноманітних наборів гуманітарної допомоги.

Також вони відкрили 4 дитячих центри в громадах Одеської області, 20 навчальних класів для покращення рівня освіти в громадах Одеської та Миколаївської областей. Також в Одесі було відремонтовано та відкрито 3 шелтера (квартири) для жінок з дітьми, які стали жертвами домашнього насильства.

В рамках цього проєкту також функціонують мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, які надають наступні послуги:

Гуманітарна допомога: набори гідності для жінок; одяг для дітей; побутове приладдя

Психологічна допомога: індивідуальні консультації психологів

Медична допомога: огляд лікарки

Соціальна допомога: проведення оцінки стану та потреб, перенаправлення у відповідні державні органи та підготовка документів для цього

Юридична допомога: консультація в юриста

Транспортні послуги: допомога з транспортуванням до безпечного місця чи до різних профільних фахівців

Розміщення для тимчасового проживання жінок та дітей, які стали свідками або жертвами насильства або перебували тривалий час у соціальній ізоляції

Допомога родинам з дітьми у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях від «БФ Вітри Змін»: як отримати

Щоб отримати допомогу від «БФ Вітри Змін», необхідно заповнити форму за ЦИМ ПОСИЛАННЯМ.

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