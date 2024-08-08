Допомога родинам ВПО з дітьми в Одесі – що пропонують і як отримати

Допомога родинам ВПО з дітьми в Одесі надається організацією Depaul Україна. Розповідаємо, що саме пропонують благодійники і як отримати.

Допомога родинам ВПО з дітьми в Одесі

Depaul Україна в Одесі надає допомогу родинам ВПО. Зараз можуть поселити родини з дітьми до свого прихистку! Просять заповнити форму за посиланням.

Ми хочемо, аби українці, які залишилися без домівки, могли отримати психологічну, юридичну допомогу, підтримку у працевлаштуванні чи то прихисток в колі серед своїх, – кажуть благодійники

Зазначається, що соціальні працівники можуть допомогти переселенцям підійти комплексно до вирішення будь-яких проблем, з якими вони стикнулися.

Ми не лише підтримуємо у кризовий період, але і знаємо, що робити, аби налагодити своє життя, знайти місце у суспільстві, влаштуватись на роботу та оточити себе однодумцями, – кажуть благодійники

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