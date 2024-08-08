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Допомога родинам ВПО з дітьми в Одесі – що пропонують і як отримати

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Журналіст
Допомога родинам ВПО з дітьми в Одесі – що пропонують і як отримати

Допомога родинам ВПО з дітьми в Одесі надається організацією Depaul Україна. Розповідаємо, що саме пропонують благодійники і як отримати.

Допомога родинам ВПО з дітьми в Одесі

Допомога родинам ВПО з дітьми в Одесі – що пропонують і як отримати

Depaul Україна в Одесі надає допомогу родинам ВПО. Зараз можуть поселити родини з дітьми до свого прихистку! Просять заповнити форму за посиланням.

Ми хочемо, аби українці, які залишилися без домівки, могли отримати психологічну, юридичну допомогу, підтримку у працевлаштуванні чи то прихисток в колі серед своїх, – кажуть благодійники

Зазначається, що соціальні працівники можуть допомогти переселенцям підійти комплексно до вирішення будь-яких проблем, з якими вони стикнулися.

Ми не лише підтримуємо у кризовий період, але і знаємо, що робити, аби налагодити своє життя, знайти місце у суспільстві, влаштуватись на роботу та оточити себе однодумцями, – кажуть благодійники

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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