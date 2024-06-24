Для українців з територій бойових дій і ТОТ запровадили спецумови вступу до магістратури

Для українців, що проживають на територіях активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях, запровадили спеціальні умови вступу до магістратури. Розповідаємо про це детальніше.

Інформацію надали у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Наказ «Про внесення змін до Порядку прийому для здобуття вищої освіти у 2024 році» вже зареєстровано у Міністерстві юстиції. Документ набрав чинності 19 червня.

Запровадили спеціальні умови вступу до магістратури – подробиці

Зміни стосуються осіб, які цього року завершують здобуття вищої освіти ступеня бакалавра та перебувають на ТОТ або в населених пунктах, віднесених до території активних бойових дій.

Якщо вони планують вступати для здобуття ступеня магістра до того самого закладу вищої освіти на спеціальності, яким надається особлива підтримка, то можуть не складати єдине фахове вступне випробування і єдиний вступний іспит.

Якщо в закладі вищої освіти не здійснюється підготовка магістрів за спеціальністю, з якої отримано диплом бакалавра, то особа має право подати документи на таких умовах до будь-якого переміщеного (тимчасово переміщеного) ЗВО Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

Проєкт акта розробило МОН за результатами обговорень на засіданнях Координаційного штабу з питань деокупованих територій під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Можливо, вам також буде цікаво: Хто з випускників може не складати НМТ-2024 і вступити до ВНЗ

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.