Безкоштовні додаткові онлайн-зайняття для дітей полеглих Захисників: як долучитися

Безкоштовні додаткові онлайн-зайняття для дітей полеглих Захисників, які навчаються в школі – це благодійний проєкт БФ “Соборна”. Розповідаємо про це детальніше.
Хто може отримати допомогу
Програма розрахована на родини загиблих захисників України, які мають дітей-школярів (від 2 до 11 класу).
Які безкоштовні додаткові онлайн-зайняття для дітей полеглих Захисників
Мова йде про організацію безкоштовних додаткових онлайн-занять з таких предметів:
- українська мова для 5-9 класів та підготовка до НМТ;
- математика для 5-9 класів та підготовка до НМТ;
- історія України для 7-9 класів та підготовка до НМТ;
- фізика для 8-11 класів.
Розклад занять зазначений в реєстраційній формі.
Також, діти полеглих Героїв мають можливість відвідувати творчі онлайн-заняття:
- «Музичні подорожі»
- арт-терапія
- гурток «Чомучок»
- навчання-гра «У Міста є Я»
Як проходять зайняття і як долучитися
Всі навчання проходять онлайн у міні-групах, що дає змогу вчителю приділити увагу кожному, завдяки чому дитина отримує індивідуальну допомогу в засвоєнні учбового матеріалу, з яким виникають складнощі. Методика викладання та пояснення враховують емоційний стан дитини та можливу знижену здатність до концентрації уваги.
Зареєструвати дитину на участь в онлайн заняттях можна за посиланням
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