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Безкоштовні додаткові онлайн-зайняття для дітей полеглих Захисників: як долучитися

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Безкоштовні додаткові онлайн-зайняття для дітей полеглих Захисників: як долучитися

Безкоштовні додаткові онлайн-зайняття для дітей полеглих Захисників, які навчаються в школі – це благодійний проєкт БФ “Соборна”. Розповідаємо про це детальніше.

Хто може отримати допомогу

Програма розрахована на родини загиблих захисників України, які мають дітей-школярів (від 2 до 11 класу).

Які безкоштовні додаткові онлайн-зайняття для дітей полеглих Захисників

Мова йде про організацію безкоштовних додаткових онлайн-занять з таких предметів:

  • українська мова для 5-9 класів та підготовка до НМТ;
  • математика для 5-9 класів та підготовка до НМТ;
  • історія України для 7-9 класів та підготовка до НМТ;
  • фізика для 8-11 класів.

Розклад занять зазначений в реєстраційній формі.

Також, діти полеглих Героїв мають можливість відвідувати творчі онлайн-заняття:

  • «Музичні подорожі»
  • арт-терапія
  • гурток «Чомучок»
  • навчання-гра «У Міста є Я»

Як проходять зайняття і як долучитися

Безкоштовні додаткові онлайн-зайняття для дітей полеглих Захисників: як долучитися

Всі навчання проходять онлайн у міні-групах, що дає змогу вчителю приділити увагу кожному, завдяки чому дитина отримує індивідуальну допомогу в засвоєнні учбового матеріалу, з яким виникають складнощі. Методика викладання та пояснення враховують емоційний стан дитини та можливу знижену здатність до концентрації уваги.

Зареєструвати дитину на участь в онлайн заняттях можна за посиланням

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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