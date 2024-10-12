Безкоштовні додаткові онлайн-зайняття для дітей полеглих Захисників: як долучитися

Безкоштовні додаткові онлайн-зайняття для дітей полеглих Захисників, які навчаються в школі – це благодійний проєкт БФ “Соборна”. Розповідаємо про це детальніше.

Хто може отримати допомогу

Програма розрахована на родини загиблих захисників України, які мають дітей-школярів (від 2 до 11 класу).

Які безкоштовні додаткові онлайн-зайняття для дітей полеглих Захисників

Мова йде про організацію безкоштовних додаткових онлайн-занять з таких предметів:

українська мова для 5-9 класів та підготовка до НМТ;

математика для 5-9 класів та підготовка до НМТ;

історія України для 7-9 класів та підготовка до НМТ;

фізика для 8-11 класів.

Розклад занять зазначений в реєстраційній формі.

Також, діти полеглих Героїв мають можливість відвідувати творчі онлайн-заняття:

«Музичні подорожі»

арт-терапія

гурток «Чомучок»

навчання-гра «У Міста є Я»

Як проходять зайняття і як долучитися

Всі навчання проходять онлайн у міні-групах, що дає змогу вчителю приділити увагу кожному, завдяки чому дитина отримує індивідуальну допомогу в засвоєнні учбового матеріалу, з яким виникають складнощі. Методика викладання та пояснення враховують емоційний стан дитини та можливу знижену здатність до концентрації уваги.

Зареєструвати дитину на участь в онлайн заняттях можна за посиланням

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