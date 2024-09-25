Безкоштовне навчання для 6 категорій громадян: стартував прийом заявок

Стартував прийом заявок на безкоштовне навчання для певних категорій громадян. Стартував прийом заявок від охочих отримати таку допомогу. Розповідаємо про це детальніше.

Йдеться про програму REDpreneurUA, започатковану глобальною франшизою REDpreneur за підтримки Австрійського Червоного Хреста.

Програма передбачає безкоштовне навчання з усіх аспектів ведення бізнесу. Долучитися до неї можуть як особи, які планують започаткувати власну справу, так і підприємці, які прагнуть освоїти нові напрями.

Безкоштовне навчання для певних категорій громадян: хто може подати заявку

Участь у проєкті можуть взяти люди віком від 18 до 59 років, які належать до однієї з категорій населення:

внутрішньо переміщені особи;

особи з інвалідністю;

ветерани;

жінки у складних життєвих обставинах;

опікуни, багатодітні батьки, одинокі батьки;

безробітні.

Пріоритет під час відбору надаватимуть учасникам, які прагнуть заснувати новий бізнес і створити нові можливості для зайнятості, а також підприємцям, які планують запуск стартапів або соціальних бізнесів, спрямованих на відновлення та розвиток України.

Охочі взяти участь у програмі мають проживати на території України та мати стабільний доступ до інтернету для проходження навчання.

Як зареєструватися

Зареєструватися на участь у програмі можна до 20 жовтня 2024 року за посиланням

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