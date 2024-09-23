Мінімальна допомога по безробіттю може збільшитись, але не для всіх. Державний центр зайнятості ухвалив рішення про підвищення мінімального розміру виплат. У разі реєстрації в Мін’юсті воно набере чинності з 1 жовтня 2024 року.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на проєкт постанови, розміщений на сайті ФПУ для обговорення.

Згідно з проєктом, мінімальний розмір допомоги по безробіттю підвищать з 2500 гривень до 3000 гривень для тих, хто має сім місяців страхового стажу протягом останніх 12 місяців, а також для зареєстрованих ВПО.

Водночас для людей, у яких неає стажу, розмір залишиться на рівні 1500 гривень.

Мінімальна допомога по безробіттю – суму виплат планують збільшити на 500 гривень, але не для всіх

Безробіття в Україні

Як ми розповідали раніше, для українців планують внести зміни до правил виплати допомоги з безробіття. Держава не буде виплачувати їх рік, як до війни. Термін виплат скоротять.

Україна після завершення війни може змінити стандартні правила виплат безробітним. Зокрема, у Державному центрі зайнятості назвали “розкішшю” практику надавати безробітним кошти протягом року. Такий формат виплат діяв до запровадження воєнного стану.

Таку заяву зробила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк на зустрічі з бізнесом

“Ми ж не будемо виплачувати допомогу протягом року. Для нас, як країни, це розкіш, щоб людина стояла на обліку в службі зайнятості рік і не шукала роботу“, – сказала Жовтяк.

Глава служби зайнятості нагадала, що під час воєнного стану виплати безробітним надаються протягом трьох місяців. На думку Жовтяк, після війни можуть внести зміни до законодавства про тривалість виплат, щоб не повертати виплати протягом року.

Ще новини України: Електронний пенсійний калькулятор – українці зможуть розрахувати розмір майбутньої пенсії