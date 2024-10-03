Безкоштовне навчання і гарантоване працевлаштування для жінок у 7 областях: подробиці

Жінкам у 7 областях пропонують безкоштовне навчання і гарантоване працевлаштування. Розповідаємо про це детальніше.
Допомога надається в рамках урядового проєкту “Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень”. Це безоплатна програма для розвитку професійних навичок майбутніх водійок автобусів.
Мета проєкту: створення нових робочих місць для жінок у сфері пасажирських перевезень та розширення їхніх можливостей для задоволення потреб ринку праці у сфері міських пасажирських перевезень завдяки підготовці водійок автобусів відповідно до вимог транспортної реформи в Україні та європейських стандартів.
Наразі реєстрацію продовжено до 15 жовтня.
Безкоштовне навчання для жінок: хто може взяти участь у програмі
Взяти участь у програмі можуть бажаючі опанувати нову професію та отримати гарантоване робоче місце жінки віком від 21 до 65 років, які:
- проживають у м. Київ, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Полтавській, Чернігівській та Миколаївській областях;
- мають водійське посвідчення (категорії B/C/CE або ж D1), досвід водіння понад 3 роки;
- прагнуть розширити свої професійні можливості та мають бажання працевлаштуватись водійкою автобуса.
Де можна зареєструватися на участь у проєкті
Зареєструватися і отримати додаткову інформацію можна ТУТ.
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