Безкоштовна стоматологія для Захисників: хто зможе отримати послуги на суму 24 952 грн

Уряд ухвалив рішення, яким передбачена безкоштовна стоматологія для Захисників – як діючих військовослужбовців, так і ветеранів. Розповідаємо про це детальніше.

Як повідомляють в Уряді, йдеться про зміни до постанови КМУ від 27 лютого 2024 року № 212 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України».

Безкоштовна стоматологія для Захисників – хто зможе отримати послуги і які саме

Отримати безоплатні послуги із планової стоматологічної допомоги можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.

Йдеться про надання таких стоматологічних послуг як пломбування, видалення та відновлення зубів.

Отримати послуги можна один раз на рік, а загальна їхня вартість не повинна перевищувати 24 952 гривень.

На ці потреби Мінветеранів спрямовує 1 мільярд гривень.

Як це працюватиме?

Національною службою здоров’я України буде розроблено форму договору для медичних закладів, які бажають взяти участь у реалізації проєкту.

За безкоштовною послугою ветеран або учасник бойових дій зможе звернутися саме у той заклад, який має таке контрактування.

Своєю чергою законтрактовані заклади отримуватимуть компенсацію за такі надані послуги.

Документ розроблено фахівцями Міністерства у справах ветеранів України спільно з Міністерством охорони здоров’я України.

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