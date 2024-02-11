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Тег:
БлагодійністьЗапоріжжя
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ВПО з Нікополя, Марганця і Херсонщини у Запоріжжі можуть отримати продуктові набори

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ВПО з Нікополя, Марганця і Херсонщини у Запоріжжі можуть отримати продуктові набори

ВПО з Нікополя, Марганця і Херсонщини у Запоріжжі можуть отримати продуктові набори від гуманітарної місії «Народна допомога».

Для отримання допомоги потрібно одноразово зареєструватися в центрі. Наявність документів підтверджуючих пільгову категорію обов’язкова.

Надалі видачі відбуваються у порядку живої черги.

Станом на сьогодні продуктові набори можуть отримати лише ВПО з Херсонщини, Нікополя та Марганця.

ВПО з Нікополя, Марганця і Херсонщини у Запоріжжі можуть отримати продуктові набори

Куди звертатися:

м. Запоріжжя, пр. Соборний, 181

Центр працює з 10:00 до 13:00 по вівторках та п’ятницях.

ВПО з Нікополя, Марганця і Херсонщини у Запоріжжі можуть отримати продуктові набори

Подати заявку можна ТУТ.

Також ми повідомляли: Видача продуктових та гігієнічних наборів для ВПО: як отримати допомогу у різних містах

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