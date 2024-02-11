ВПО з Нікополя, Марганця і Херсонщини у Запоріжжі можуть отримати продуктові набори від гуманітарної місії «Народна допомога».
Для отримання допомоги потрібно одноразово зареєструватися в центрі. Наявність документів підтверджуючих пільгову категорію обов’язкова.
Надалі видачі відбуваються у порядку живої черги.
Станом на сьогодні продуктові набори можуть отримати лише ВПО з Херсонщини, Нікополя та Марганця.
Куди звертатися:
м. Запоріжжя, пр. Соборний, 181
Центр працює з 10:00 до 13:00 по вівторках та п’ятницях.
Подати заявку можна ТУТ.
Також ми повідомляли: Видача продуктових та гігієнічних наборів для ВПО: як отримати допомогу у різних містах
Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут