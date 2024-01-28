Видача продуктових та гігієнічних наборів для ВПО: як отримати допомогу у різних містах

У різних містах України триває видача продуктових та гігієнічних наборів для ВПО, пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Про це йдеться на сайті «РБК-Україна».

Через війну, багато українців опинилися у скрутних життєвих обставинах. Пережити складні часи їм допомагають благодійні фонди у різних містах нашої держави.

Київ та Київська область

Благодійний фонд «ГУДВІЛЛ» видає продуктові набори самотнім пенсіонерам старше 70 років, які проживають у Києві та області. Щоб отримати допомогу, треба заповнити онлайн-анкету за посиланням. У ній потрібно вказати:

ПІБ

номер телефону

адресу

що саме вам треба

Представники фонду зв’яжуться з вами, якщо у них виникнуть додаткові запитання.

Івано-Франківськ

Допомогу у вигляді продуктових наборів можуть отримати ВПО старше 55 років та інші соціально вразливі верстви населення з числа ВПО, які ще не отримували продуктові набори у 2024 році.

Продуктові набори видають кожного вівторка та четверга з 9.00 до 15.00 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська 26.

Телефон для довідок: 099 146 54 27.

Видача продуктових та гігієнічних наборів для ВПО

Хмельницький

Допомогу видають людям похилого віку та особам з інвалідністю, які проживають у Хмельницькому та селах Хмельницької територіальної громади. Але за умови, що вони отримують дохід не більше двох прожиткових мінімумів.

Щоб отримати допомогу, потрібно звернутися до Хмельницького міського територіального центру соцобслуговування або заповнити онлайн-форму за цим посиланням. Форма дистанційного запису працює з 8:00 до 16: 00.

Тернопіль

Мешканці Тернопільської громади протягом року можуть отримати два продуктові набори та індивідуальні засоби особистої гігієни. Цю допомогу видають:

людям похилого віку

особам з інвалідністю I та II групи

сім’ям із трьома дітьми і більше

сім’ям з недостатніми доходами

людям, які опинилися в складних життєвих обставинах

Для отримання допомоги треба звернутися в управління соцполітики з наступними документами:

заявою на ім’я міського голови (заповнюється на місці)

копією паспорта та ІПН

копією свідоцтв про народження дітей до 18 років

копією документів, що підтверджують статус заявника

копію довідки ВПО, виданою управлінням соцполітики Тернопільської міськради

Управління соцполітики знаходиться по вул. Миколи Лисенка, 8. Час роботи:

з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00,

п’ятниця з 08:00 до 16:00

Телефон для довідок: 035 223 56 70.