Деякі релігійні організації допомагають українцям у скрутні часи. Зокрема, видають сертифікати на продукти у Києві. Розповідаємо, хто з мешканців столиці і як може їх отримати.

Київська релігійна організація “Дім Небесного Архітектора” продовжує підтримувати жителів столиці із соціально вразливих категорій. Допомога надається у вигляді сертифіката на придбання будь-яких товарів у мережі супермаркетів “Фора” за винятком тютюну та алкоголю.

Сертифікати на продукти у Києві: хто і як може отримати

Кияни та переселенці, які мешкають у Деснянському або Дніпровському районах можуть отримати сертифікати на покупки в супермаркетах торговельної мережі “Фора”, якщо вони належать до будь-якої з нижче вказаних соціальних груп:

ВПО, які отримали цей статус після 24.02.2022 року;

сім’ї з 3 і більше дітьми;

сім’ї загиблих військовослужбовців;

особи з інвалідністю;

опікуни дітей-сиріт.

Сертифікати видають по одному на сім’ю незалежно від кількості осіб у ній. Прийом заявок на отримання допомоги розпочинається щовівторка з 10-ї години за цим посиланням.

Інформацію слід надавати українською мовою. Заявники, які двічі не з’явилися за сертифікатом, втрачають можливість участі в благодійній програмі.

Видача сертифікатів на безкоштовні продукти проводиться щонеділі о 10 годині в церкві “Дім Небесного Архітектора” за адресою місто Київ, вулиця Кубанської України, 2.

Отримати сертифікат можна тільки особисто, для цього потрібно пред’явити документи, що підтверджують особу та статус.

Особи з інвалідністю та люди старше 70 років можуть отримати сертифікат за допомогою третіх осіб за наявності необхідних документів.

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