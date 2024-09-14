160 тисячам українських учнів профінансують частину вартості харчування у школах. Розповідаємо про це детальніше.

За спільною ініціативою Міністерства освіти і науки України і Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй (ВПП ООН) у новому навчальному році буде профінансовано 30% вартості харчування для понад 160 тисяч молодших школярів України в межах підтримки реформи шкільного харчування.

В яких регіонах учням профінансують частину вартості харчування у школах

9 вересня МОН і ВПП ООН підписали договір про партнерство, який обумовлює реалізацію Програми шкільного харчування у 2024/2025 навчальному році. У межах підтримки програми ВПП перерахує 30% вартості харчування для понад 160 тисяч учнів 1–4 класів у 16 регіонах України.

Участь у програмі беруть:

Київська,

Миколаївська,

Одеська,

Сумська,

Вінницька,

Львівська,

Тернопільська,

Хмельницька,

Чернівецька,

Закарпатська,

Черкаська,

Чернігівська,

Дніпропетровська,

Полтавська,

Запорізька,

Харківська області.

Також ВПП профінансує 50% вартості шкільного харчування для 18 тисяч дітей, які навчаються у підземних школах Запоріжжя та Харкова. Відповідні угоди з містами будуть підписані вже невдовзі.

«Держава докладає значних зусиль, щоб забезпечити здоровим харчуванням всіх учнів 1–4 класів. Це є нашим проявом турботи про здорове майбутнє покоління, повноцінне зростання та розвиток маленьких українок і українців», — зазначив Андрій Сташків, заступник міністра освіти і науки України

«Уже третій рік Всесвітня продовольча програма підтримує шкільне харчування в Україні. Ми бачили, як чудово працює ця програма на місцях, коли наша команда відвідувала школи, де зниження вартості харчування дитини до 11–20 гривень замість звичних 50 призвело до збільшення кількості учнів, які їдять здорову їжу в шкільних їдальнях. Ми пишаємося такою успішною співпрацею з урядом та місцевою владою і раді розпочати новий навчальний рік із розширення програми», — сказала Маріанна Ворд, заступниця директора Всесвітньої продовольчої програми в Україні

Всесвітня продовольча програма ООН фінансує 30% щоденного харчування для українських школярів 1–4 класів від 2022 року. Упродовж першого етапу програми ВПП підтримала відшкодування якості шкільного харчування для 12 тисяч дітей у 58 школах Київської області. Минулого навчального року такими обідами були забезпечені понад 102 тисячі дітей із 13 областей.

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